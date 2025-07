Consiglieri di CambiAmo Lugo in FdI Barone capogruppo

L’obiettivo è la conquista politica di Lugo. È con questa premessa che ieri mattina è stata ufficializzata l’incorporazione del gruppo consigliare di CambiAmo Lugo in Fratelli d’Italia che diventa cosĂŹ, in quanto a numeri, la realtĂ politica piĂš corposa fra i partiti di opposizione, con 6 consiglieri all’attivo. Il passaggio, annunciato nei giorni scorsi, è stato formalizzato ieri mattina durante l’incontro che ha visto riuniti, per Fratelli d’Italia, la senatrice Maria Farolfi, il consigliere regionale Alberto Ferrero, il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, il coordinatore territoriale e, fino ad ora, capogruppo consigliare, Gian Marco Grandi e, per CambiAmo Lugo, il capogruppo ed ex candidato a sindaco della coalizione di centrodestra, Francesco Barone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Š Ilrestodelcarlino.it - Consiglieri di CambiAmo Lugo in FdI, Barone capogruppo

