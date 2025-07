Consegnati 47.989 euro alla famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

Il Nuovo Sindacato Carabinieri: “Grazie a tutti coloro che hanno aderito con generositĂ alla nostra raccolta fondi”. Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha consegnato ufficialmente il ricavato della raccolta fondi organizzata attraverso la piattaforma GoFundMe in favore della famiglia del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, tragicamente ucciso in servizio il 12 giugno scorso a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Grazie alla generositĂ di cittadini, colleghi e persone che hanno sentito il dovere di sostenere la famiglia del militare, sono stati raccolti ben 47.989 euro. La cerimonia di consegna, toccante e carica di significato, si è tenuta proprio a Francavilla Fontana, nel suggestivo scenario del Castello Imperiali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

