Congo celebrati funerali delle 40 vittime dell’attacco a chiesa cattolica

Celebrati in Congo i funerali delle vittime provocate dall’attacco terroristico sferrato nella notte tra sabato e domenica in una parrocchia di Komanda. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Congo, celebrati funerali delle 40 vittime dell’attacco a chiesa cattolica

