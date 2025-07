Condotta violenta nei confronti della polizia in occasione di Ternana-Pescara | Daspo per otto tifosi biancazzurri

Condotta violenta e aggressiva nei confronti della polizia. Questa la ragione per cui il questore di Terni ha emesso otto Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Pescara che di tali comportamenti si sarebbero resi responsabili il 2 giugno e cioè in occasione del match di andata dei play off. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ternana-Pescara, condotta violenta ed aggressiva nei confronti degli agenti della Polizia: Daspo per otto tifosi biancazzurri - Otto tifosi biancazzurri sono stati raggiunti da altrettanti Daspo, a seguito di Ternana-Pescara. Il match – finale Play Off di andata - risale allo scorso 2 giugno ed è stato giocato allo stadio Libero Liberati.

