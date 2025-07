Condivisione della fotocamera su Search Live e nuova UI per Google Lens in rollout

Google sta distribuendo la condivisione della fotocamera su Search Live della AI Mode e la nuova UI di Google Lens a tutti. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Condivisione della fotocamera su Search Live e nuova UI per Google Lens in rollout

In questa notizia si parla di: google - condivisione - fotocamera - search

Google sta cercando di semplificare la condivisione delle risposte testuali di Gemini - Google sta cercando di migliorare l'app di Gemini: in futuro sarà più semplice condividere le risposte testuali fornite dall'assistente.

Google sta cercando di semplificare la condivisione delle risposte testuali di Gemini - Google sta cercando di migliorare l'app di Gemini: in futuro sarà più semplice condividere le risposte testuali fornite dall'assistente.

Google Home si aggiorna con prestazioni video migliorate e nuove opzioni di condivisione della casa - Google Home evolve con miglioramenti concreti alla gestione dei video, nuove opzioni per i membri della famiglia e correzioni per la stabilità dell’esperienza utente.

Condivisione della fotocamera su Search Live e nuova UI per Google Lens in rollout; Anche la Ricerca Google vede ciò che vedete in tempo reale tramite la camera dello smartphone, non solo Gemini; 5 modi per utilizzare Gemini Live con condivisione video e schermo.

Google, le novità su Search Live: le sessioni in corso per le ricerche con l'AI saranno trattate come le chiamate - Google continua a migliorare Search Live e presto sarà pronta una nuova interfaccia per le notifiche. Lo riporta ilmessaggero.it

Google Messaggi, nella beta si torna ai tasti separati per galleria e fotocamera - Google fa un piccolo passo indietro sul nuovo design dell' app Messaggi, che ha attirato più di qualche critica da parte degli utenti in merito alla "fusione" della fotocamera e della galleria. hdblog.it scrive