Condannata per l' incidente in cui morirono figlia sorella e nipote | Aveva lo spazio per frenare

La sentenza del giudice Massimo Rigon afferma che l'automobilista avrebbe potuto rallentare evitando lo scontro fatale con il tir. La dinamica ricostruita è dettagliata nelle motivazioni depositate.

Pattinatrici morte nell'incidente in A22, condannata la madre: “Aveva tempo per frenare” - È stata condannata a due anni Monica Lorenzatti, la mamma di una delle giovani vittime del tragico incidente stradale avvenuto in A22 nel 2017.

Non ce l'ha fatta la piccola Summer, la bambina di 4 anni di Gravellona Toce ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. È la quarta vittima dell'incidente stradale che nel pomeriggio di martedì 15 luglio ha distrutto una famiglia cusiana mentre a bordo

