Concorsi Agosto 2025 | oltre 11 mila posti disponibili dalla laurea alla licenza media

Ecco tutti i concorsi pubblici attivi per il mese di agosto 2025. Troverete anche il link per iscrivervi e altre info utili. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Concorsi Agosto 2025: oltre 11 mila posti disponibili, dalla laurea alla licenza media

In questa notizia si parla di: concorsi - agosto - oltre - mila

Immissione in ruolo da concorsi PNRR nella stessa scuola in cui il docente svolge la supplenza al 31 agosto. Chiarimenti - La norma sulle assunzioni in ruolo da concorsi PNRR oltre la canonica data del 31 agosto merita di essere spiegata per non dare adito a fraintendimenti.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi. Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno, dal 14 al 18 agosto domanda minicall veloce - Immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 2025/26: ecco le scadenze per le varie fasi.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: entro il 31 luglio nomine da GaE e concorsi. Dal 1° al 13 agosto scorrimento GPS sostegno, dal 14 al 19 agosto domanda minicall veloce - Immissioni in ruolo per il personale docente anno scolastico 2025/26: ecco le scadenze per le varie fasi.

Dall'8 all'11 agosto torna GiocAosta. Molte le novità dell’edizione 2025: oltre alla "classica" piazza Chanoux la manifestazione coinvolgerà anche la nuova area spettacoli del Teatro romano e diverse altre zone della città , con uno spazio fisso di gioco all’arrivo Vai su Facebook

Supplenze docenti 150 preferenze e immissioni in ruolo, la compilazione delle domande. RISPOSTE AI QUESITI; Concorso docenti, in arrivo 54 mila assunzioni: requisiti e scadenze; Posti Disponibili Immissioni in Ruolo Docenti 2025/26: Guida Completa a Contingente, Tempistiche e Procedure.

Concorsi pubblici, oltre 4 mila assunzioni in arrivo nei ministeri e ... - Al ministero della Salute, invece, lo scenario è migliore: più di 1. Riporta roma.corriere.it

Scuola, in Toscana oltre 3mila assunzioni ma il rischio è di non riuscire a coprire tutti i posti - Secondo la Cisl Scuola, molte graduatorie non sono ancora pronte e si rischiano classi scoperte, soprattutto nei licei musicali, nei laboratori e nel sostegno. Scrive lanazione.it