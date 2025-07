Concerto all' alba – un risveglio in musica a Rendola

Arezzo, 29 luglio 2025 –  Prosegue il calendario delle iniziative dedicate all'estate montevarchina. Domenica 3 agosto, la musica accompagnerĂ le prime luci del mattino con il “concerto all'Alba” per risvegliare le emozioni dei partecipanti. Nella suggestiva location della Fattoria di Rendola, immersa nelle colline del Valdarno, con inizio previsto alle ore 5.15, si potrĂ vivere un'esperienza musicale unica in attesa dell'alba, l'avvio di un nuovo giorno. Protagonisti della mattinata saranno Kevin Mukaj al violino e Elena Castini all'arpa, con un repertorio elegante e coinvolgente capace di istaurare una profonda armonia tra musica e paesaggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Concerto all'alba – un risveglio in musica a Rendola

