Concerti Jovanotti 2025 | cosa sappiamo

«Non finisce qui, sia chiaro». Così Jovanotti ha salutato il suo pubblico sui social all’indomani del Bike Concert, evento per soli ciclisti tenutosi come tappa del No Borders Music Festival, in Friuli. L’artista infatti si è esibito ai Laghi di Fusine con uno show inedito e in una location raggiungibile solamente in sella. Dando ovviamente il buon esempio e pedalando per circa 700 chilometri dalla sua Cortona a Tarvisio. «Questa band, questo gruppo, questa squadra e questi voi e noi si ritroveranno ancora», ha scritto su Instagram, preparando il terreno per le prossime date. Quando tornerĂ sul palco? Per il momento non è previsto alcun evento nel 2025, quindi bisognerĂ aspettare il 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

