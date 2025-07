Concedersi un momento di piacere non dovrebbe mai diventare fonte di disagio Eppure in estate capita spesso di fare i conti con sensi di colpa legati all' alimentazione I consigli della psicoterapeuta per uscire dalla logica del giudizio e recuperare - anche in vacanza - un rapporto più sereno con il cibo

P ranzi in riva al mare, cene improvvisate tra amici, gelati serali. L’estate, si sa, è il momento in cui i ritmi rallentano e ci si concede finalmente qualcosa in più. Anche a tavola. Eppure proprio nei mesi che dovrebbero essere dedicati al relax e al piacere, capita spesso di fare i conti con pensieri ricorrenti del tipo “ dovrei davvero mangiarlo? ” o ancora “ non starò esagerando col cibo?” Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano X Non è raro, infatti, che il piacere della tavola venga accompagnato da un sottile ma persistente senso di colpa, come se un gelato o una porzione di pasta fuori orario diventassero un banco di prova non solo per la propria forma fisica, ma anche per il proprio “valore”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

