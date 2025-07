Con la sua band ha scritto pezzi memorabili da L’ora dell’amore a Applausi Il suo ultimo concerto un mese fa nella sua Puglia

C apelli ricci elettrificati, baffoni a manubrio, Livio Macchia è stato l’anima e il volto dei Camaleonti, una delle band beat piĂą amate della musica italiana. Pochi giorni fa era tornato a suonare per celebrare i 60 anni dei Camaleonti. Il concerto, intitolato “Livio Macchia & Friends”, in Salento è stato così il suo ultimo abbraccio al pubblico. Dopo una lunga malattia Livio Macchia è morto a 83 anni. X Addio Livio Macchia, fondatore e leader dei Camaleonti. Originario di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, Macchia aveva lasciato la sua Puglia per Milano. E qui aveva dato vita ai Camaleonti, nel 1963, insieme a Riki Maiocchi e Paolo De Ceglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con la sua band ha scritto pezzi memorabili, da “L’ora dell’amore” a “Applausi”. Il suo ultimo concerto un mese fa, nella sua Puglia

In questa notizia si parla di: concerto - band - scritto - pezzi

Maggio Sermonetano: al Belvedere il concerto di Giuliano Gabriele e la sua band - Durante il secondo week end del Maggio Sermonetano arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica popolare, il concerto di Giuliano Gabriele al Belvedere in programma per domenica 11 maggio alle ore 20.

Gaudats Junk Band in concerto - Quando la creativitĂ incontra la sostenibilitĂ e si unisce alla musica e al riciclo, nasce un evento unico.

I Colpa D'Alfredo in concerto a Carini, la tribute band di Vasco Rossi al parco Almoad - Sabato 17 maggio, a Carini tornano, a grande richiesta, i Colpa D’Alfredo, con il tributo a Vasco Rossi.

Sabato 5 luglio, alle ore 21.00, ad aprire la rassegna "Musica in Villa" sarĂ Paolo Jannacci & Band, in un concerto a cura di Teatro Binario Nova. Nel suggestivo cortile di Villa Brivio, Paolo Jannacci farĂ rivivere le emozioni delle canzoni del padre Enzo, intr Vai su Facebook

Valerio Lundini e i VazzaNikki: Noi, innamorati della vita vera. Non abbiamo il singolo di successo; Sballi ravvicinati del terzo tipo: Tribute Band Vasco Rossi; Linkin Park a Milano, l’arte di rimettere insieme i pezzi di fronte a 78 mila persone.

Green Day, un drone si avvicina al palco, la band scappa. Concerto ... - Stavano cantando uno dei loro pezzi più famosi, «Longview» e il pubblico con loro, quando i Green Day hanno deposto microfoni e strumenti e abbandonato precipitosamente il palco: tre correndo ... Da corriere.it

Tastierista band Toto dimesso, ma gruppo annulla concerto oggi - Greg Phillinganes, il tastierista della band Toto che ieri sera ha accusato un malore durante il concerto che si stava svolgendo nel Foro Boario di Ostuni, è stato dimesso poco fa dall'ospedale ... ansa.it scrive