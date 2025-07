Un giovane di 19 anni, residente a Nembro, ha perso la vita nella serata di lunedì 28 luglio in un tragico incidente avvenuto sull’ isola di Pag, in Croazia, dove si trovava in vacanza. Secondo quanto riferito dalla polizia della regione della Lika e di Segna, l’incidente è avvenuto alle 20:35 sulla strada Ĺ˝-5151, nella zona nord dell’isola, che è frequentata da molti giovani italiani durante il periodo estivo. Il ragazzo si trovava a bordo di un quad e stava percorrendo una strada nella localitĂ di Jakisnica, nel nord dell’isola, quando avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo. Il 19enne avrebbe invaso la corsia opposta con il suo mezzo (immatricolato Gospic), finendo per scontrarsi contro un’auto con targa tedesca che sopraggiungeva dalla parte opposta, guidata da una donna di 44 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Con il quad contro un’auto: 19enne bergamasco muore in vacanza in Croazia