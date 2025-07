“Anche la qualità dell'aria, per chi pratica sport, rappresenta un grave problema – ha aggiunto Conz - Si pensi che una persona che fa attività fisica intensa respira da 100 a 150 litriminuto, da 16.7 a 18.8 volte rispetto a una semplice camminata. Per tutte queste motivazioni, chiediamo innanzitutto l'attivazione di sistemi di controllo da remoto del traffico all'interno della Laguna di Venezia, per il controllo della velocità e delle aree di navigazione, ai fini della sicurezza della navigazione, e l'emanazione di norme per definire, per ogni tipologia di canale o area della Laguna, la velocità massima da rispettare al fine della sicurezza della navigazione, e le altezze massime delle onde che possono essere prodotte al fine della salvaguardia delle sponde. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Montanariello (Pd): “Per contrastare Moto Ondoso è necessario un Piano del traffico nella Laguna"