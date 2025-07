Comunicato Stampa | AL VIA PIEMOVE | PIEMONTE VIAGGIA STUDIA

Comunicato Stampa: CRV - Zecchinato (Lega-LV): “Tre campanili al vento, per scoprire e valorizzare i sentieri veneti" - (Arv) Venezia 23 lug. 2025 - Il consigliere regionale Marco Zecchinato (Lega- LV) ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, il sentiero ‘Tre campanili al vento', percorso ad anello di circa 25 chilometri che sale da Crespadoro, nell'alta Val di Chiampo, fino all'Osservatorio comunale di Marana, e ritorna a Crespadoro, attraversando pittoresche contrade e che, nella parte finale, corre lungo il torrente Chiampo.

Asti aderisce a “Piemove – Piemonte Viaggia Studia”, il nuovo abbonamento gratuito per studenti universitari under 26.

Asti aderisce a "Piemove – Piemonte Viaggia Studia", il nuovo abbonamento gratuito per studenti universitari under 26 - Il Sindaco Maurizio Rasero comunica che il Comune di Asti aderisce a "Piemove – Piemonte Viaggia Studia", l'iniziativa promossa dalla Regione Piemonte per ...

