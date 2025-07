Compra per 170 euro un quadro dimenticato in un garage e scopre che è un Dalì Ora vale una fortuna

Roma, 29 luglio 2025 – Un dipinto di Salvador Dalì, trovato nel garage di una casa londinese e svenduto in un'asta a Cambridge due anni fa per una cifra pari a sole 150 sterline (circa 173 euro), ha riacquisito enorme valore a seguito delle novità riguardanti la sua origine. Secondo il 'Guardian', infatti, l'opera in questione non consiste in un'immagine qualsiasi come inizialmente si pensava, bensì in un' illustrazione di un 'vecchio sultano' che lo stesso Dalì realizzò nel 1966 nell'ambito di un progetto a tema 'Le Mille e Una Notte' commissionato da due mecenati italiani, Giuseppe e Mara Albaretto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Compra per 170 euro un quadro dimenticato in un garage e scopre che è un Dalì. Ora vale una fortuna

