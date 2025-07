Competenze innovazione e crescita | bando da 25 milioni per le imprese dell’Isola

Oltre 25 milioni di euro per aiutare le imprese dell’Isola a formare e aggiornare i propri dipendenti. È lo stanziamento previsto dal bando pubblicato dall'assessorato regionale delle Attività produttive e finanziato nell’ambito del Pr Fesr Sicilia 2021-2027 (Azione 1.4.1). L'obiettivo è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

