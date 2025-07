Come Niko Romito sta scrivendo la storia della cucina vegetale italiana | È una valanga che parte da qui ma che poi travolge tutto

Se si arriva fino in Abruzzo per assaggiare una foglia di broccolo all'anice è perché Niko Romito ha costruito una nuova visione di cucina, arrivando dall'alta gastronomia alle cucine di tutti quanti. E ora annuncia grandi sorprese per il futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come Niko Romito sta scrivendo la storia della cucina vegetale italiana: «È una valanga, che parte da qui ma che poi travolge tutto»

XVI Premio Guido Carli, riconoscimenti a Elena Sofia Ricci, Guido Cecchettin e Niko Romito - I stituzioni e personaggi si sono raccolti lo scorso 9 maggio per la XVI edizione del Premio Guido Carli, che quest’anno si è celebrata nella giornata dell’Europa ed è stata intitolata a Papa Francesco e interamente dedicata, nel solco dei suoi insegnamenti, all’impegno sociale e all’attenzione agli ultimi.

Altro che appena sfornato: il pane del futuro sta in frigo e dura un mese. Parola di Niko Romito - In arrivo a Castel di Sangro un laboratorio di 1500 mq dedicato alla produzione di dolci, pane e prossimamente una linea salata.

Il percorso straordinario di Niko Romito nella gastronomia - Scopri come Niko Romito ha trasformato la sua passione per la cucina in un impero gastronomico, guadagnando tre stelle Michelin e ispirando nuove generazioni di chef.

La patata, regina della cucina: dal purè di Robuchon alla frittura ... - Tra i casi più interessanti c’è quello di Niko Romito, che nel suo progetto “ALT – Stazione del Gusto” ha trasformato anche la patata fritta in rito popolare di alta qualità. Riporta repubblica.it