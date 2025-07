Come i Labubu sono riusciti a battere Barbie

In due anni l'azienda che produce i pupazzetti che spopolano sui social, Pop Mart, ha visto aumentare del 1.000% il valore delle sue azioni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come i Labubu sono riusciti a battere Barbie

Un tempo erano Winnie the Pooh, ora sono i Labubu: sui social impazzano i charm per borsa - Code infinite e liste d’attesa: è la Labubu mania. Si tratta dei nuovissimi charm per la quale i social hanno perso la testa.

A Londra sono state sospese le vendite dei Labubu a causa delle risse in fila - Se c’è un oggetto che oggi rappresenta il desiderio sfrenato di collezionismo pop, è sicuramente Labubu.

Labubu, cosa sono i pupazzetti diventati un'ossessione e come riconoscere i falsi - Da TikTok alle passerelle di tutto il mondo: questi pupazzetti stanno facendo impazzire grandi e piccini ma trovarli è ormai diventata un'impresa

Come i Labubu sono riusciti a battere Barbie.

I Labubu di Leone Ferragni: mamma Chiara mostra la collezione di pupazzi del figlio - Leone Ferragni ha la passione per i Labubu, i pupazzetti “mostruosi” firmati Pop Mart. Lo riporta fanpage.it

Labubu posseduti: la nuova paura virale su TikTok dopo il boom dei ... - Dopo il boom delle blind box Pop Mart, TikTok si riempie di video in cui i pupazzi sembrano muoversi da soli. Riporta alfemminile.com