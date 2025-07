come finisce io sono farah la spiegazione finale della serie tv turca di canale 5

Io sono Farah trama e finale della serie tv. Va in onda su Canale 5 la serie tv Io Sono Farah, adattamento della serie argentina La chica que limpia. Farah, interpretata da Demet Özdemir, amatissima protagonista di Day Dreamer, My Home My Destiny, La ragazza e l’Ufficiale, è una giovane donna arrivata clandestinamente a Istanbul, con il piccolo Kerim. Laureata in Medicina, pur di guadagnare il necessario per le cure del figlio, affetto da una malattia rara, Farah lavora come domestica per il piccolo criminale Tahir. Un impiego che presenta vari rischi, come assistere a un omicidio e poi dover pulire la scena del crimine. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

