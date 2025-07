Come e dove guardare i bad guys 2 | orari delle proiezioni e streaming

Con l’approssimarsi della data di uscita, si intensificano le attese per il sequel di uno dei film d’animazione piĂą apprezzati degli ultimi anni. La produzione di The Bad Guys 2 promette di riproporre la stessa formula vincente, con un cast stellare e una trama che riporta i protagonisti a un passo dal mondo del crimine. Questo articolo fornisce tutte le informazioni essenziali riguardo alla distribuzione nelle sale cinematografiche, alle date di uscita su piattaforme digitali e in streaming, oltre alle caratteristiche principali del film. la data di uscita nelle sale cinematografiche. l’anteprima e la data ufficiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Come e dove guardare i bad guys 2: orari delle proiezioni e streaming

