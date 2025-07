Come cambia Milano più abitanti e prezzi delle case più alti

Il numero delle persone che abitano a Milano è aumentato, la geografia urbana si è modificata, così come i prezzi delle abitazioni hanno subito importanti variazioni di prezzo sia in vendita che in affitto. La popolazione dal 2010 è aumentata del 7%, cioè circa 212mila nuovi residenti ufficiali con +54mila studenti universitari nella città . Per . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Come cambia Milano, più abitanti e prezzi delle case più alti

Milano, i due volti di via Padova: "I cittadini segnalano spaccio e risse mentre i prezzi delle case aumentano" - Milano – È un'icona multietnica, via Padova. L'anima di NoLo, Nord di Loreto, quattro chilometri fino a Crescenzago in cui la situazione cambia anche da un marciapiede all'altro.

A Milano un campo rom potrebbe trasformarsi per la prima volta in Italia in una cooperativa autogestita dai suoi abitanti; A Milano 1,4 milioni di abitanti: uno su cinque non ha la cittadinanza italiana, età media di 46 anni, Dergano il quartiere più giovane; Da Milano alla quiete di un villaggio di 40 abitanti in valle Strona: "Qui si può ancora sognare".

