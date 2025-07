' Comacchio Summer Experience' entra nel vivo con presentazioni di libri musica d' autore e operetta

La rassegna 'Comacchio Summer Experience' entra nel vivo con una settimana ricca di appuntamenti che uniscono cultura, musica e solidarietĂ . Tra presentazioni letterarie, concerti e omaggi all’operetta, il calendario promette emozioni per tutti i gusti.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: comacchio - summer - experience - entra

: Ù ’! comacchioexperience.com ! nel cuore del Delta del Po, tra , Vai su Facebook

Prosegue la Comacchio Summer Experience 2025; Comacchio Summer Experience: la rassegna continua tra fiabe orientali e ritmi senza tempo; Fiabe orientali, jazz e note d'altri tempi illuminano la settimana del 'Comacchio Summer Experience'.

Comacchio Summer Experience Musica, gastronomia e magia - Ritornano gli eventi all’Arena di Palazzo Bellini, che oggi e domani alle 21, ospita il doppio ... Scrive ilrestodelcarlino.it

’Summer Experience’, 94 eventi per l’estate - Il Resto del Carlino - Sono 94 gli appuntamenti in programma per l’Estate 2025 del “ Summer experience ” presentato martedì nei locali dell’Antica Pescheria di Comacchio dal vicesindaco del Comune di Comacchio ... Segnala ilrestodelcarlino.it