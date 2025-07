Colpo di scena a Temptation Island Antonio chiede a Valentina di sposarlo | ecco la risposta choc di lei

Scatta il conto alla rovescia per la trilogia conclusiva di Temptation Island, in onda da martedì 29 a giovedì 31 luglio 2025, con il gran finale di stagione. Tre puntate di fuoco per chiudere il viaggio dei sentimenti e si parte subito col botto. Secondo le indiscrezioni, Antonio Panico  — lo stesso che ha regalato perle come «La carne è carne» riferita alle tentatrici e si è reso protagonista di una fuga disperata dal villaggio — sarebbe pronto a chiedere la mano di Valentina Riccio. Un colpo di scena che promette scintille (e meme a raffica). Fin dall’inizio del programma, Valentina e Antonio si sono imposti come una delle coppie più instabili del villaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

