Colpito da aneurisma cerebrale calciatore del Nola operato a Salerno

Apprensione a Nola per le condizioni di Davide Mansi, calciatore del Nola 1925 (squadra che milita nel campionato di Serie D) sottoposto ieri a un intervento per un aneurisma cerebrale. Le condizioniMansi si era sottoposto a controlli per un malessere generale. L'altra sera, dopo un ricovero. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Colpito da aneurisma cerebrale, calciatore del Nola operato a Salerno

Davide Mansi, il calciatore 29enne del Nola 1925, è stato colpito da un aneurisma cerebrale mentre si trovava nella sua casa ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Ecco come sta

Davide Mansi operato d'urgenza per un aneurisma cerebrale: come sta il calciatore campano - Sta meglio Davide Mansi, il calciatore 29enne del Nola 1925 colpito da un aneurisma cerebrale mentre si trovava nella sua casa ad Atrani, in ...

Forti mal di testa poi la corsa in ospedale: operato per aneurisma calciatore campano 29enne - Ore di apprensione ad Atrani per Davide Mansi, il calciatore 29enne del Nola, operato d'urgenza per aneurisma.