Colonne di fumo a Gaza City ridotta in macerie e piena di tende di sfollati

Israele continua ad attaccare la Striscia. Le immagini mostrano una colonna di fumo ergersi alle spalle di Gaza City, ridotta in macerie e affollata da numerose tende. Mentre le organizzazioni internazionali paventano una carestia, lo Stato ebraico prosegue i suoi raid uccidendo almeno 70 persone nell’ultimo giorno, secondo quanto riportano gli ospedali locali. Dall’inizio della guerra sono morti oltre 60mila palestinesi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Colonne di fumo a Gaza City, ridotta in macerie e piena di tende di sfollati

