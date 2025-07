Colombia a Bogotà un laboratorio di teatro dedicato ad Eduardo De Filippo 

Un laboratorio di teatro in italiano a Bogotà. Lo organizza Ponte tra Culture Colombia all’Istituto italiano di cultura di Bogotà. Il laboratorio, che si terrà tutti i martedì dal 5 agosto al 2 dicembre dalle 18.30 alle 20.30, sarà un’esperienza utile per apprendere l’italiano e avvicinarsi alla cultura italiana attraverso il mondo del teatro. Per questo semestre, il laboratorio che sarà tenuto dal maestro e regista italiano Gianluca Barbadori, e dalla maestra, attrice e cantante colombo-italiana Valentina Blando, esplorerà la figura del gran attore, drammaturgo, regista e umorista Eduardo De Filippo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it