Collettore del Garda gli interventi previsti con gli oltre 50 milioni di stanziamenti

Un incontro istituzionale, voluto da Azienda Gardesana Servizi, per incontrare i parlamentari veronesi, il presidente della Provincia Flavio Pasini, i consiglieri regionali e le Istituzioni che hanno reso possibile i nuovi stanziamenti a favore del collettore del Garda. Un’occasione fondamentale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: collettore - garda - stanziamenti - interventi

Collettore del Garda, in arrivo 50 milioni di euro. «Opera strategica» - È stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Infrastrutture per destinare nuove risorse al completamento dei lavori per il nuovo collettore del Lago di Garda.

Collettore del Garda, viabilità e scuola nella "manovra estiva" della Provincia di Verona - Un milione di euro per il collettore fognario del Garda, due milioni per la realizzazione dell’aula magna dell’istituto alberghiero Carnacina a Bardolino, 10,1 milioni di euro confermati e finalizzati all’assegnazione di contributi ai Comuni per la soluzione di alcune criticità viabilistiche: il.

Collettore del Garda, Pichetto Fratin destina altri 42 milioni per lavori immediatamente cantierabili; Collettore, pronti 50 milioni (sui 94 necessari) per i lavori: «Un’accelerazione decisiva»; Collettore del Garda, sindaci veronesi e Ags chiedono rassicurazioni su fondi per l'opera.

Collettore del Garda, viabilità e scuola nella "manovra estiva" della Provincia di Verona - Il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci che si sono riunti mercoledì hanno definito la destinazione delle quote dell’avanzo di amministrazione del Palazzo Scaligero ... Riporta veronasera.it

Collettore del Garda. I fondi arriveranno - Il Giorno - Dall’incontro di sabato in Comunità del Garda, a Peschiera, era emerso che i 100 milioni di euro in più andrebbero tutti a Verona, dove i lavori sono in corso e avviati da tempo. Scrive ilgiorno.it