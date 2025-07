Colle s Magno successo per la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli Camminare ai margini – Monte Asprano e Cantalupo tra storia e antropologia

Tanta la partecipazione per la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli, "Camminare ai margini – Monte Asprano e Cantalupo tra storia e antropologia", a Largo San Costanzo, in località Cantalupo a Colle San Magno.Un libro che cerca di indagare i processi di antropizzazione del monte.

Il monte Asprano racconta la storia di tre comunità : Roccasecca, Colle San Magno e Castrocielo. Bella serata a Cantalupo, ascoltando la sempre accattivante narrazione dei fatti e degli aspetti del territorio da parte di Alessadro Marcuccilli. Il suo libro, " Vai su Facebook

Domani, venerdì 25 luglio, alle ore 21, presso Largo San Costanzo, in località Cantalupo a Colle San Magno, è in programma la presentazione del libro di Alessandro Marcuccilli, "Camminare ai margini – Monte Asprano e Cantalupo tra storia e antropologia"

