codice rosa rinnovato il patto regione procure per combattere la violenza

Arezzo, 29 luglio 2025 – Firmato un nuovo protocollo per rafforzare la rete di intervento e assistenza alle vittime. Torre: “Un modello riconosciuto a livello nazionale”. Doretti: “Un sistema in continua evoluzione, ma il percorso culturale da fare è ancora lungo” Una sinergia rinnovata tra Procure e rete Codice Rosa per rafforzare l'intervento contro la violenza. È questo l'obiettivo del nuovo protocollo firmato questa mattina a Palazzo Sacrati Strozzi dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, insieme a tutte le Procure della Toscana e la Procura della Liguria che ha competenza su Massa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

