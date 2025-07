Cobra si avventa sul bimbo di 2 anni | il piccolo lo morde in testa lo uccide e si salva

Dopo il morso, il piccolo è svenuto immediatamente ma è stato trasportato d'urgenza in ospedale in India e dimesso dopo due giorni. Il veleno infatti non è entrato nel flusso sanguigno ma solo nell'apparato digerente e quindi non ha avuto un effetto mortale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

