CMcom – Il Besiktas piomba su Arthur che fino ad oggi è costato quasi 100 milioni alla Juventus

2025-07-29 18:34:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Paolo D’Angelo 29 lug 2025, 20:34 Ultimi aggiornamenti: 29 lug 2025, 20:34 Il centrocampista brasiliano resta fuori dai piani della Vecchia Signora: e occhio all’interesse dalla Turchia Nei primi giorni di ritiro della Juventus alla Continassa, in vista dell’inizio della nuova stagione targata Igor Tudor, è tornato ad allenarsi Arthur, centrocampista brasiliano che è ormai fuori dai piani della Vecchia Signora. Sono, infatti, ben tre anni che il classe 1996 non mette piede in campo con la maglia bianconera e questo tempo è destinato a salire. 🔗 Leggi su Justcalcio.com