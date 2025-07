Cliff booth | brad pitt torna sul set nel film di david fincher

Il mondo del cinema si prepara a una nuova produzione legata all’universo di Once Upon a Time. in Hollywood, diretto da Quentin Tarantino. Recenti indiscrezioni e immagini dal set confermano il ritorno di Brad Pitt nel ruolo di Cliff Booth, protagonista di uno spin-off che promette di approfondire ulteriormente il personaggio e l’ambientazione degli anni ’70 a Hollywood. L’articolo analizza gli aspetti principali della fase di riprese, le novitĂ sul look dell’attore e le implicazioni narrative di questa nuova produzione. riprese e prime immagini dal set del nuovo film. Le prime foto scattate sul set mostrano Brad Pitt nei panni di Cliff Booth, con un aspetto che richiama lo stile rilassato e iconico del personaggio originale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cliff booth: brad pitt torna sul set nel film di david fincher

