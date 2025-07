Claudio Amendola su come cambieranno I Cesaroni | Meno schiaffi ai figli sul set ma rimaniamo scorretti

Claudio Amendola ospite a Tintoria parla dei nuovi Cesaroni in arrivo e di come cambieranno: "Il personaggio di Giulio è sempre stato molto fisico con i figli, davo pizze in testa clamorose, e oggi non lo possiamo più fare. E invece io lo faccio. Continuiamo a essere scorretti, sono convinto che questo al pubblico piaccia", ha dichiarato. Poi il ricordo di Antonello Fassari, morto lo scorso aprile: "È insostituibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: claudio - amendola - cambieranno - cesaroni

“Non ho mai detto che i Cesaroni mi facevano schifo. Claudio Amendola non ha voluto dire delle cattiverie nei miei confronti”: parla Elena Sofia Ricci - “Mi dispiace deludere chi ha pensato che il post sul rispetto fosse una risposta a Claudio: non lo era.

Elena Sofia Ricci parla dei Cesaroni e risponde a Claudio Amendola - Il mondo dello spettacolo continua a essere teatro di discussioni e chiarimenti riguardo alle decisioni prese dai protagonisti delle serie televisive più amate.

Rosa Diletta Rossi al Festival On Air: “Maria Corleone mi ha restituito fiducia in me stessa e autostima. Claudio Amendola mi consigliò di non cedere alla vanità” – Intervista - Rosa Diletta Rossi è una delle grandi protagoniste femminili di On Air, il festival dedicato al cinema e alle serie tv diretto da Simona Gobbi, che si è appena concluso a Palermo.

Claudio Amendola su come cambieranno I Cesaroni: Meno schiaffi ai figli sul set, ma rimaniamo scorretti; Claudio Amendola apre un ristorante a Milano: “La cucina romana è calda e conviviale, ricorda casa”; I Cesaroni 7 , spunta il copione: sarà la volta buona?.

I Cesaroni – Il ritorno: Claudio Amendola sempre più solo, non ci sarà nemmeno lei, era uno dei personaggi più amati - Il ritorno, Claudio Amendola sarà sempre più solo. Secondo chedonna.it

I Cesaroni 7, Claudio Amendola si porta il figlio sul set: chi è Rocco e qual è il suo ruolo nella serie - Nel team de I Cesaroni 7 c’è anche Pietro Amendola, figlio dell’attore e di Francesca Neri. Da libero.it