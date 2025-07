Civ | il futuro è qui | giovani moto di serie e idee nuove per salvare il motociclismo

Nel weekend in cui la Racing Night è saltata per maltempo, il Civ ha mostrato la strada: le moto di serie sono sempre più competitive, i giovani crescono e il pubblico risponde. Ma ha ancora senso puntare tutto sulle costose Superbike?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Civ: il futuro è qui: giovani, moto di serie e idee nuove per salvare il motociclismo

In questa notizia si parla di: giovani - moto - serie - idee

Proteggere i giovani centauri: al via il progetto "Paraschiena Moto nelle Scuole" - Un progetto innovativo per sensibilizzare i giovani sull'importanza della sicurezza in moto prende il via a Lecco.

Schianto tra auto e moto a Perledo: due giovani feriti - Uno schianto stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 17 maggio sulla Strada Provinciale sp72 nel territorio comunale di Perledo.

Travolti in moto da un’auto: gravi due giovani - Lo schianto violentissimo. I due ragazzi in moto che, dopo l’impatto contro la macchina, vengono sbalzati a terra dopo un volo di qualche metro.

Info Magazine con Giovanni Scaramuzzino Dell'Associazione Giovani Orizzonti Vai su Facebook

Civ: il futuro è qui: giovani, moto di serie e idee nuove per salvare il motociclismo; Perché le moto non sono più un sogno per i giovani; Jacopo Apolloni morto a 18 anni, i genitori: «Era generoso, abbiamo donato gli organi. Ci ha commossi quanti s.