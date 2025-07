Città sicure anche d’estate con le tecnologie audio di Commend

Riccione, 29 Luglio 2025 – Il periodo estivo mette a dura prova anche le smart city. L’aumento dell’afflusso di turisti stranieri, la programmazione di grandi eventi musicali e di spettacoli all’aperto, oltre alla normale vita frenetica delle città, mettono a dura prova le infrastrutture di comunicazione, sicurezza e monitoraggio. La tecnologia audio offre un grande aiuto in questi contesti perché consente di ascoltare la città. Permette di rendere le città più sicure e di aiutare chi vi risiede, così come i visitatori e i turisti, a orientarsi con facilità. Come? Integrando l’audio con i sistemi di monitoraggio visivo già esistenti, le città ottengono una comprensione più completa degli eventi. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

