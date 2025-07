Cisterna si ribalta in autostrada incidente spaventoso | code chilometriche è caos

Ancora forti disagi sulla A12, vicino Pisa, dove da questa mattina è chiusa la carreggiata sud a causa del ribaltamento di un camion-cisterna carico di benzina. Il mezzo è finito fuori strada provocando l’interruzione del traffico diretto verso Roma. Sul posto stanno operando da ore i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni di svuotamento del carburante e nella messa in sicurezza dell’autocisterna. Il rischio principale, secondo quanto riferito dalle autoritĂ , è legato ai vapori altamente infiammabili che si stanno sprigionando dal serbatoio danneggiato. Il traffico in direzione sud è stato deviato: i veicoli vengono fatti uscire al casello di Viareggio e possono rientrare a Pisa Nord, con inevitabili ripercussioni sulla viabilitĂ locale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cisterna si ribalta in autostrada, incidente spaventoso: code chilometriche, è caos

