Cirelli Motor Company sceglie un unico referente per Bologna e Imola

(Adnkronos) – Cirelli Motor Company continua il suo percorso di espansione sul territorio italiano e annuncia l’ingresso nella provincia di Bologna con un nuovo referente esclusivo: Stefanini Mobility Store.  " Cirelli Motor Company arriva sul territorio bolognese con una promessa chiara: mobilitĂ accessibile, servizio professionale, visione condivisa" afferma il presidente Paolo Daniele Cirelli." . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cirelli - motor - company - referente

