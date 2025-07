Cinquant' anni fa l' istituzione dei consultori familiari le donne del Pd di Ortona ne chiedono il potenziamento

In occasione del cinquantesimo anniversario della legge che ha istituito i consultori familiari pubblici, la numero 405 del 29 luglio 1975, il coordinamento donne del Partito Democratico di Ortona celebra il ruolo fondamentale di questi presidi territoriali in Abruzzo. La legge di mezzo secolo fa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Miglioramento dei consultori familiari: protocollo fra Asl e Comune di Brindisi - BRINDISI - Con lo scopo di migliorare i servizi all’utenza ed in particolare quelli legati ai consultori familiari, questa mattina è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Brindisi e la Asl Brindisi.

Happy Family Day 2025: tornano gli open day nei consultori familiari dell’Asp - Ritornano gli open day nei consultori Familiari. Il primo appuntamento, il prossimo 15 maggio, con l’Happy Family Day 2025 in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.

Cinquant’anni di consultori familiari, presìdi nati per ascoltare e sostenere - Mezzo secolo dopo, tra luci e ombre, restano un punto fermo per la salute della donna e della ... Come scrive msn.com

I consultori familiari compiono 50 anni, ma la loro funzione è ancora incompiuta - Il 29 luglio 1975, con la legge 405, l’Italia istituiva i consultori familiari , presìdi pubblici pensati per garantire assistenza sanitaria, psicologica e sociale a donne, coppie e famiglie. Si legge su informazione.it