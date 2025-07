Cinese da record Yu Zidi baby fenomeno A soli dodici anni è quarta nei 200 misti

Incredibile Yu Zidi. La dodicenne cinese, ai Mondiali di Singapore, ha chiuso al quarto posto la finale dei 200 misti donne dominati dalla stella canadese Summer McIntosh, di sei anni più grande. Poi la statunitense Walsh e la connazionale Havey, quarta a soli 6 centesimi dal podio, per l’appunto, la cinese Yu. Per l’enfant prodige da record – è nata nell’ottobre del 2012 – il tempo di 2’09”21. La ‘super bambina’ cinese è iscritta a tre gare nei a Singapore. Yu Zidi nuoterà anche nei 400 misti e nei 200 farfalla. Ma com’è possibile una sua partecipazione alla rassegna iridata a 12 anni? In generale, la federnuoto internazionale prevede che alle sue competizioni partecipino atleti dai 14 anni in su. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cinese da record. Yu Zidi, baby fenomeno. A soli dodici anni è quarta nei 200 misti

