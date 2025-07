Cina | Shanghai robot esposti a World AI Conference 2025

Dei visitatori osservano un robot che puo' essere utilizzato in vari scenari, come la vendita al dettaglio e l'industria, presso la World AI Conference (WAIC) 2025 a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 29 luglio 2025. La moltitudine di robot intelligenti in mostra ha attirato molta attenzione all'evento. Oltre a quelli esperti di calligrafia e combattimento marziale, sono presenti anche una serie di robot in grado di svolgere compiti pratici in diversi scenari di lavoro e di vita. Dei visitatori interagiscono con un cane robot presso la World AI Conference (WAIC) 2025 a Shanghai, nella Cina orientale, oggi 29 luglio 2025.

