Cina piogge e inondazioni nella regione di Pechino | 34 morti e 80mila evacuati

(Adnkronos) – E' di almeno 34 morti il bilancio delle piogge e inondazioni che hanno colpito la Cina, in particolare la regione di Pechino, mentre circa 80mila persone sono state evacuate. Secondo la televisione Cctv, 28 morti si contano nel distretto nordorientale di Miyun, il più colpito dalle forti piogge, altre due vittime si registrano .

