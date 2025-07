Cina | Pechino ospitera’ Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2026

Pechino e’ stata confermata citta’ ospitante dei Campionati mondiali di nuoto in vasca corta 2026 su decisione del World Aquatics Bureau. L’annuncio e’ stato formulato durante il World Aquatics General Congress di Singapore, che si e’ svolto in concomitanza con i World Aquatics Championships in corso. Piu’ di 1.000 nuotatori d’e’lite provenienti da oltre 200 Paesi e regioni dovrebbero gareggiare nella capitale cinese per sei giorni alla fine del 2026. Pechino, nota per la sua vasta esperienza nell’ospitare grandi eventi sportivi internazionali, e’ stata selezionata dopo una procedura competitiva di gara, ha dichiarato World Aquatics. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

