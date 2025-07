Cimitero chiuso per api ma i vandali tolgono i sigilli | giovane punto al viso Il sindaco | Incoscienti denuncio per tentato omicidio

FREGONA¬†-¬†Rimuovono il blocco al cancello di accesso del cimitero posto sabato dal Comune per questioni di sicurezza, perch√© era stata riscontrata la presenza di uno sciame di api. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it ¬© Ilgazzettino.it - Cimitero chiuso per api ma i vandali tolgono i sigilli: giovane punto al viso. Il sindaco: ¬ęIncoscienti, denuncio per tentato omicidio¬Ľ

In questa notizia si parla di: cimitero - chiuso - vandali - tolgono

Vandali al Cimitero di Soccavo, colla nei lucchetti nuovi: cancello resta chiuso di domenica - Raid di vandali al Cimitero comunale di Soccavo. Danneggiati i catenacci nuovi. Arriva la Polizia di Stato.

Cimitero chiuso per api ma i vandali tolgono i sigilli: giovane punto al viso. Il sindaco: ¬ęIncoscienti, denuncio per tentato omicidio¬Ľ.

Cimitero chiuso per api ma i vandali tolgono i sigilli: giovane punto al viso. Il sindaco: «Incoscienti, denuncio per tentato omicidio» - Rimuovono il blocco al cancello di accesso del cimitero posto sabato dal Comune per questioni di sicurezza, perché era stata riscontrata la presenza di uno sciame di ... Segnala ilgazzettino.it

Cimitero in sicurezza . Finalmente partono i lavori. Stanziato un milione - Si è aperto ieri il cantiere per la manutenzione straordinaria. msn.com scrive