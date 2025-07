Ciao maestro Cinema italiano in lutto inventore e rivoluzionario | addio all’uomo delle dive

La notizia della sua morte ha colto di sorpresa il mondo del cinema e della comunicazione. Si è spento a Roma, all’etĂ di 92 anni, uno dei personaggi piĂą influenti del dietro le quinte del grande schermo italiano. La sua figura ha segnato decenni di storia cinematografica e televisiva, contribuendo in maniera decisiva alla costruzione dell’immagine pubblica di molte star, tra scandali orchestrati, eventi memorabili e una capacitĂ comunicativa fuori dal comune. Il suo nome è sinonimo di ingegno, astuzia e invenzione nel panorama dello spettacolo italiano. >> “Addio campionessa”. Sport in lutto, l’hanno trovata morta in casa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: italiano - cinema - ciao - maestro

Alice Rohrwacher ha detto la sua sulla polemica di questi giorni tra il ministro Giuli e l'attore Elio Germano, che alla cerimonia dei David al Quirinale aveva espresso la preoccupazione per il cinema italiano - C annes, 13 mag. (askanews) – Ci sono solo donne quest’anno alla guida delle diverse giurie del Festival di Cannes.

Carlo Rambaldi riceverà la stella sulla Walk of Fame: l’effettista papà di Alien ed ET sarà l’ottavo italiano per il cinema - Carlo Rambaldi, maestro degli effetti speciali, papà di King Kong, Alien ed E.T. e vincitore di tre premi Oscar, sarà omaggiato nel 2026 con una stella postuma sulla Walk of Fame, in occasione del centenario della nascita.

Stefano Sardo: “Il cinema italiano soffre di una scrittura troppo a servizio” - Dal David di Donatello per L'arte della gioia alle sale spesso inadeguate, dalla produzione di Io e il Secco a Carême passando per Nemesi: lo sceneggiatore si racconta dal Riviera International Film Festival.

Ciao a tutte e tutti! Eccovi la nostra programmazione da venerdì 18 a domenica 20 Luglio 2025 *** “IL MAESTRO E MARGHERITA” "HAPPY HOLIDAYS" - 3,50€ *** info, approfondimenti, orari e biglietteria online: https://linktr.ee/cinemaitalia Vai su X

Addio al Maestro Giuliano Sorgini (Roma, ? - 11 luglio 2025) RiP [La notizia sembra, purtroppo, ampiamente confermata da una serie di commenti dei familiari sui social. Sul web non si trovano notizie, nemmeno sulla data di nascita: chiunque possa contrib Vai su Facebook

I film della Festa al Teatro Olimpico; Addio ad Alvaro Vitali, il Pierino del cinema italiano; Cento anni di Marcello Mastroianni: un omaggio al Maestro del cinema italiano.

Morto Dino Risi il cinema italiano perde un «maestro» - e' lutto nel mondo del cinema per la scomparsa del regista Dino Risi, morto stamani a Roma, nel residence del quartiere Parioli dove viveva già da alcuni anni. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Addio a Paolo Taviani, maestro del cinema italiano - Il regista che insieme al fratello Vittorio ha plasmato l'epoca d'oro nella storia del cinema italiano, si è spento oggi a Roma, all'età di 92 anni, dopo una breve malattia. Scrive vanityfair.it