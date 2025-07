Ci volevano sei mesi per comprendere che Ndoye non era per il Napoli?

Alla fine Ndoye è andato in Premier. E bene ha fatto il Napoli a non farsi risucchiare in un’asta che lo avrebbe probabilmente dissanguato. D’altro canto, al di lĂ del prezzo del cartellino del giocatore era in ballo un ingaggio fuori scala. La societĂ ha fissato dei parametri per limitare il tetto degli ingaggi che ad oggi sembra giĂ un po’ oltre i programmi. Sappiamo tutti che la forza del Napoli consiste innanzitutto nel meccanismo di buona amministrazione. C’è una cosa che però non capisco. Se “non è cosa”, ci vogliono mesi per comprenderlo? Il Napoli si interessa a Ndoye da gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ci volevano sei mesi per comprendere che Ndoye non era per il Napoli?

