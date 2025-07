Chukwuemeka Juve Tuttosport ritorno di fiamma per il centrocampista del Chelsea! I Blues aprono alla cessione | prezzo e formula

dell’affare. Il calciomercato Juve  ha riacceso l’interesse per Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese di proprietà del Chelsea, come riportato da Tuttosport. La Juve  aveva già sondato il terreno per il giocatore durante la finestra di mercato invernale, ma fu il Borussia Dortmund  a prevalere nella corsa, prendendo Chukwuemeka in prestito. Tuttavia, i tedeschi non sono riusciti a trovare un accordo con il Chelsea per il riscatto del giocatore, che ora è tornato di nuovo disponibile sul mercato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

