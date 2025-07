Chivu Inter due errori di italiano nella conferenza ma il tecnico si sa far capire eccome! Ha già fatto breccia nello spogliatoio

: l’analisi. La nuova stagione dell’ Inter è ufficialmente cominciata ad Appiano Gentile, dove la squadra si è ritrovata agli ordini di Cristian Chivu, pronto a guidare il gruppo dopo l’eliminazione subita al Mondiale per Club contro il Fluminense. Come evidenziato dal Corriere della Sera, il progetto del tecnico romeno ha preso forma già durante il ritiro a Charlotte, negli Stati Uniti, e ora entra nella fase operativa in vista di una stagione in cui i nerazzurri vogliono tornare a vincere. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, due errori di italiano nella conferenza ma il tecnico si sa far capire eccome! Ha già fatto breccia nello spogliatoio

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Chivu chiama a rapporto la sua Inter: la squadra si confronta in hotel dopo la tempesta ️ Una riunione, necessaria e doverosa, dopo la tempesta di Charlotte. Prima di partire, l’Inter si è parlata a viso aperto, senza sconti, ed è già un primo passo per ritrov Vai su Facebook

Rivoluzione Chivu: solo tre intoccabili. L'Inter che ha in mente; Chivu, manca solo l'annuncio: firmerà un biennale; Inter-Pio Esposito, adesso che si fa? Le ipotesi sul futuro e il timore di Chivu: “Cerchiamo di non….

CorSera – Chivu sbaglia due espressioni in italiano, ma è certo che sa farsi capire - Il quotidiano parla della prima conferenza stampa della stagione di Cristian Chivu che ieri ha cominciato il ritiro con l'Inter ... Da fcinter1908.it

CorSera – Chivu sbaglia due…" - «Inutile nascondersi dietro frasi gratuite: noi vogliamo vincere, non arrivare quarti. Scrive informazione.it