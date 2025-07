Chinnici il ricordo delle istituzioni | Magistrato coraggioso e visionario fu artefice della lotta alla mafia

L'anniversario della strage in cui furono uccisi il giudice Rocco Chinnici, due agenti della sua scorta e il portiere dello stabile in cui viveva ha fatto registrare gli interventi dei due presidenti delle Camere e della presidente della commissione antimafia. (Nella foto i figli Caterina e Giovanni alla commemorazione a Palermo). La Russa: "Ha lasciato un segno indelebile nella lotta alle cosche". Per il presidente del Senato, Ignazio La Russa, " Chinnici – fu tra i primi a comprendere che l a mafia si combatte anche parlando ai giovani, promuovendo consapevolezza e coraggio. La sua azione ha lasciato un segno profondo nella storia della lotta alla criminalità organizzata.

Onore alla memoria del giudice Rocco Chinnici, uomo delle Istituzioni che ha sacrificato la vita nella battaglia contro la mafia. Il suo ricordo e quello dei carabinieri della scorta - il maresciallo Mario Trapassi e l'appuntato Salvatore Bartolotta - e del portiere dell

Ci vediamo questa sera, a Putignano, al Kepos Fest per ricordare mio padre, Rocco Chinnici, e il suo impegno per la giustizia e la legalità.

