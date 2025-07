Chiesa no al Fenerbahçe Aspetta Milan o Napoli piace anche ad Atalanta e Roma

2025-07-29 08:51:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Federico Chiesa lascerà il Liverpool nelle prossime settimane. La decisione oramai è presa, la scelta di Arne Slot di escluderlo dalla tournée dei Reds in Asia è solo la conferma, l’ex Juventus non rientra nei piani e sarà ceduto prima della chiusura della finestra estiva di calciomercato. Sbarcato ad Anfield nell’estate del 2024 per circa 15 milioni di euro, a causa degli infortuni e delle gerarchie ben definite in attacco, il prodotto del settore giovanile della Fiorentina ha fatto fatica a trovare spazio, segnando solo 2 gol in 466?, spalmati in 14 presenze, considerando tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com