Chiesa Juve Teotino rilancia l’opzione | L’esperimento Liverpool non è andato bene paradossalmente può essere utile Il commento

Chiesa Juve, Teotino rilancia l’opzione: «L’esperimento Liverpool non è andato bene, paradossalmente può essere utile». Il suo commento. Federico Chiesa  potrebbe presto tornare a giocare in Serie A dopo una stagione difficile in Premier League con il Liverpool. Il giornalista Gianfranco Teorino, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha analizzato la situazione dell’esterno azzurro, che sta vivendo un periodo complicato, sia fisicamente che a livello di adattamento. Secondo Teorino, Chiesa  ha bisogno di trovare una nuova destinazione che gli permetta di ritrovare il ritmo partita e, soprattutto, la sua miglior condizione fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

